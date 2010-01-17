60 тисяч осіб у Росії проголосують на виборах Президента України

Майже 60 тисяч осіб зможуть взяти участь у неділю у виборах президента України на території Росії, де для них відкриються п`ять виборчих дільниць, повідомив РІА Новости прес-секретар українського посольства в Москві Олег Волошин.

Будуть відкриті виборчі дільниці на території посольства в Москві, на базі генеральних консульств України у Владивостоку, Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі і Тюмені.

Вибори пройдуть з 08.00 ранку до 20.00 за місцевим часом.

"Був складений реєстр виборців на підставі постановки громадян України на консульський облік. Всього по Росії таких 57 тисяч, зокрема більше 32 тисяч зареєстровано в Москві", - сказав прес-секретар посольства.

Крім того, за його словами, відповідно до рішення Конституційного суду та роз`яснення ЦВК України додатково у виборах на території Росії можуть взяти участь всі громадяни України, які легально перебувають у РФ, можуть надати документ, що доводить їх законне проживання або тимчасове перебування на території певного виборчого округу.

"Вони включаються в додатковий список рішенням окружної виборчої комісії. В останні дні перед виборами тільки в Москві до виборчкому звертається більше ста людей у день", - сказав співрозмовник агентства.