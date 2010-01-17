Суд поновив Анатолія Писаренка на посаді члена ЦВК

Апеляційний адміністративний суд Києва за нововиявленими обставинами у повному обсязі задовольнив вимоги щодо поновлення на посаді члена Центральної виборчої комісії Анатолія Писаренка.

Про це повідомив заступник керівника центрального виборчого штабу кандидата у Президенти Юлії Тимошенко Андрій Портнов.

Він зазначив, що Писаренко був незаконно позбавлений можливості приймати участь у засіданнях ЦВК за попереднім рішенням Апеляційного адміністративного суду.

Андрій Портнов підкреслив, що згідно з Кодексом адміністративного судочинства, рішення, які постановляються напередодні виборів після 00:00, не підлягають оскарженню.

«Тому з 17 січня член Центральної виборчої комісії Писаренко Анатолій Аркадійович повинен приймати участь у всіх засіданнях Центральної виборчої комісії», - наводить його слова сайт БЮТ.

Він також додав, що провокація, яку влаштували політичні опоненти проти члена ЦВК Писаренка, провалилася.