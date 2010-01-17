У Росії відкрилися 5 виборчих дільниць з виборів Президента України

На території Російської Федерації відкрилося п’ять виборчих дільниць з виборів Президента України.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Москві сказав прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

За його словами, виборчі дільниці відкрилися в приміщенні Посольства України в Москві, а також у чотирьох генеральних консульствах - в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Тюмені і Владивостоку.

О.ВОЛОШИН відзначив, що раніше за інші через різницю в часі відкрилася виборча дільниця у Владивостоку – опівночі за київським часом.

«Усі виборчі дільниці працюють у штатному режимі» - наголосив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, на виборчій дільниці №78 (Москва), яка охоплює 38 суб`єктів РФ, на консульському обліку перебувають близько 32 тисяч громадян України. У всій Росії загалом зареєстровано близько 58 тисяч українських громадян.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України і відповідного роз`яснення Центральної виборчої комісії, проголосувати мають право також українці, які через певні причини виявилися на території даної дільниці і можуть надати документи, які підтверджують їх законне перебування в РФ, і посвідчення особи.