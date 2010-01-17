Тимошенко проголосувала разом з чоловіком

Прем’єр-міністр, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні близько 9.00 у Дніпропетровську проголосувала разом з чоловіком Олександром на виборчій дільниці №2 територіального виборчого округу №26.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з подружжям ТИМОШЕНКІВ на дільниці була присутня їхня дочка Євгенія.

Проголосувавши, Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що сьогодні для України починається новий шлях. “Ми маємо побудувати щасливу державу, щоб кожна людина могла отримати в ній те, що вона хоче”, - наголосила кандидат у президенти.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що 13-й номер у бюлетені її не бентежить, бо “ніщо не завадить Україні бути щасливою”. Вона сказала, що у неї сьогодні чудовий настрій.

Кандидат наголосила, що сьогодні народ обирає не лише Президента, а й своє майбутнє на десятки років.

Вона також повідомила, що сьогодні на виборчу дільницю її проводжала мати.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогоднішній день вона проведе з рідними, тому що “ми рідко один одного бачимо”. Після голосування Ю.ТИМОШЕНКО разом із сім’єю вилітає до Києва.