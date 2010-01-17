За кордоном українці голосують на 29 дільницях

Голосування з виборів Президента України станом на 8.00 17 січня проходить на 29 закордонних виборчих дільницях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, ознайомлюючись з діяльністю робочої групи МЗС з питань підготовки та проведення виборів Президента України, переговорив з послом України в Австралії Валентином АДОМАЙТІСОМ, який повідомив, що 16 січня о 23.00 за київським часом (о 8.00 17 січня 2010 року за місцевим часом), у столиці Австралії місті Канберра у приміщенні Посольства України відкрилася закордонна виборча дільниця № 1.

Після початку голосування на дільниці в Австралії запрацювали закордонні виборчі дільниці у Владивостоку (Росія), Сеулі (Корея), Токіо (Японія). Наступними відчинились дільниці у Китаї, Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, В’єтнамі та інших країнах.

Ситуація на закордонних виборчих дільницях спокійна. Робота комісій відбувається у відповідності до виборчого законодавства України.

Міністерство закордонних справ України протягом дня оперативно інформуватиме про хід голосування у закордонному виборчому окрузі.