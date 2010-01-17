Не всі журналісти зможуть побачити, як голосує Ющенко

Керівництво дільничної виборчої комісії дільниці № 1, на якій має голосувати Президент України Віктор ЮЩЕНКО, обмежило доступ журналістів у приміщення дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, на дверях будівлі Федерації профспілки України, де розміщена виборча дільниця № 1 територіального виборчого округу № 223 повісили постанову цієї комісії.

«ДВК № 1 постановляє встановити графік чергування журналістів у кількості 15 осіб для забезпечення нормальної роботи комісії і зниження рівня шуму», - йдеться у постанові.

Перед цим до приміщення, де відбувається голосування, встигло зайти більше 100 акредитованих журналістів. Члени комісії намагались вивести журналістів, наголошуючи, що вони заважають роботі комісії, спостерігачі не бачать столів, на яких виборці отримують бюлетені.

Однак журналісти відмовились залишати приміщення дільниці. Зараз вони перебувають у кімнаті для голосування, однак ті журналісти, які прийшли вже після ухвалення постанови, не змогли потрапити до приміщення, хоча й були акредитовані.