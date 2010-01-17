У ЦВК кажуть, що не бачили рішення суду щодо голосування вдома

Центральна виборча комісія станом на сьогоднішній ранок не отримувала будь-якого судового рішення про голосування на дому за наявністю медичної довідки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві, відповідаючи на питання журналістів, заявив голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

«У Центральній виборчій комісії таких рішень станом на 10.00 немає», - сказав він.

При цьому В.ШАПОВАЛ підкреслив, що займатися організацією виборів повинна ЦВК, а судові рішення не можуть замінювати закон.

«Якщо ЦВК намагатимуться нав’язати якісь рішення, ми теж будемо відповідним чином на це реагувати. Думаю, не хотілося б, щоб такі випадки мали місце», - наголосив В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті БЮТ з’явилось повідомлення, що Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 у повному обсязі за нововиявленими обставинами скасував усі попередні рішення про можливість голосування виборців вдома.

За словами заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА, суд встановив, що Центральна виборча комісія, приймаючи роз’яснення про порядок голосування вдома, діяла протиправно, і скасував це рішення.

А.ПОРТНОВ наголосив, що у день голосування 17 січня усі, хто бажають голосувати за межами виборчих дільниць, мають навести докази у вигляді медичних документів.