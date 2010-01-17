Ющенко: Грузію використовують для маніпуляцій в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО шкодує, що деякі політичні сили намагаються використати грузинський народ у неблагородних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію навколо відмови ЦВК реєструвати понад 2 тис. спостерігачів із Грузії.

«На мій погляд, тут багато цинізму, багато неправди, де, на жаль, до України продемонстровано не краще відношення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, більшість політиків розцінюють плани зареєструвати цих спостерігачів як намагання внести деструктив у виборчу кампанію.

«Я можу сказати лише одне – я шкодую з цього приводу, що Грузію і наш улюблений грузинський народ використовують для маніпуляцій в Україні. Але це ще раз говорить про те, хто є з деяких наших лідерів і куди вони тягнуть, і на яких почуттях вони працюють», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ЦВК щодо відмови розгляду звернення Грузії про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї країни, і зобов`язав ЦВК на найближчому засіданні розглянути це питання.

Сьогодні голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ повідомив, що Вищий адміністративний суд України прийняв рішення, яким рекомендує комісії розглянути питання щодо реєстрації грузинських спостерігачів на виборах Президента України.