Явка виборців станом на 11.00

Станом на 11.00 за даними з 38-ми територіальних виборчих округів явка виборців становила 15,18%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені на моніторах у Центральній виборчій комісії.

Зокрема, у Києві явка виборців становила 10,17%.

Найвища явка (20%), за даними вказаних ТВО, зафіксована в Чернігівській, Запорізькій, Полтавській областях; у Луганській області та Миколаївській цей показник становив 19%; в Донецькій області – 17%; у Дніпропетровській та Рівненській – 16; в Чернівецькій – 15%; у Кіровоградській та Харківській – 14%; в Тернопільській – 13%; у Львівській, Закарпатській, Херсонській – по 11%, АР Крим – 7%, Житомирській області – 4%, по решті областей наразі немає даних.