Ющенка турбує ситуація в 91-му виборчому окрузі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає негайно вирішити питання щодо невідкриття ряду виборчих дільниць у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК під час відкриття прес-центру кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА.

За її словами, В.ЮЩЕНКА турбує ситуація, що склалася у Білоцерківському районі Київської області у 91-му територіальному виборчому окрузі.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що 22 дільниці в цьому окрузі не працюють.

За її словами, В.ЮЩЕНКО закликає керівництво 91-го ТВО, ЦВК, кандидатів, які відкликали своїх представників з цієї комісії, кандидатів, які причетні до створення «цієї штучної ситуації», вжити заходів для відкриття дільниць.

Також вона зазначила, що правоохоронні органи і суди мають відреагувати на цю ситуацію. «Це ненормально, виборцям мало бути надано право проголосувати», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Крім того, вона повідомила, що Президент закликає всіх громадян піти на вибори. «Не можна давати можливість використовувати свій голос для фальсифікацій», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також зауважила, що, на думку Президента, кожен громадянин має розуміти, що вирішує не лише свою долю, а й долю своїх дітей та онуків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, голова Київської обласної ради Володимир МАЙБОЖЕНКО заявив, що «22 виборчі дільниці у Білоцерківському районі (виборчий округ №91) розпочали свою роботу майже на півгодини пізніше. Їхня робота була заблокована членами ДВК від кількох технічних кандидатів Віктора ЯНУКОВИЧА».

За його словами, учора пізно ввечері з усіх цих виборчих дільниць були відкликані члени ДВК від кандидатів у президенти Михайла БРОДСЬКОГО, Сергія РАТУШНЯКА, Олександра МОРОЗА, Петра СИМОНЕНКА і Василя ПРОТИВСІХА, яких у терміновому порядку замінили на нових.

«Виявилось, що ці нові люди не те що не живуть у Білоцерківському районі, а деяких навіть у природі не існує», - заявив голова облради.

За словами В.МАЙБОЖЕНКА, члени 22 дільничних виборчих комісій звернулися у виборчий округ №91 з проханням вирішити ситуацію, що склалася, і забезпечити кворум, але «вони зіткнулися із незаконними діями представників технічних кандидатів». «Зокрема, голова виборчого округу №91, який є представником БРОДСЬКОГО, всіляко затягувала процес щодо включення в ДВК нових членів для того, щоб не відбувся кворум», - сказав він.

В.МАЙБОЖЕНКО повідомив, що всі матеріали про порушення вже передані до суду.