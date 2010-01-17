У Януковича кажуть, що людей намагаються дезорієнтувати

Президентські вибори в Україні проходять нормально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН на прес-конференції у штабі кандидата на пост Президента України, лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА.

Г.ГЕРМАН зазначила, що В.ЯНУКОВИЧ вже проголосував на виборах «за демократію і за процвітання України», а успіху перед голосування побажав йому внук Віктор.

Разом із тим Г.ГЕРМАН заявила, що кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО «намагається вже дискредитувати майбутні результати виборів».

«Вночі відбувалися якісь таємні засідання якихось невідомих судів, і ухвалені неправомірні рішення», - сказала вона. (На сайті БЮТ з’явилось повідомлення, що Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 ухвалив рішення про голосування на дому за умови наявності медичної довідки. Також, за даними БЮТ, Апеляційний адмінсуд столиці поновив на посаді члена Центральної виборчої комісії Анатолія ПИСАРЕНКА – УНІАН).

Г.ГЕРМАН також зазначила, що людей намагаються дезорієнтувати щодо голосування вдома, тобто розповсюджують інформацію, яка містить суперечності: в одному випадку йдеться про необхідність медичної довідки для голосування вдома, в іншому така необхідність заперечується.

«Якщо хтось сподівається, що вдасться волю народу перекреслити, що вдасться дискредитувати результати виборів чи перекреслити їх, чи застосувати якісь технології для того, щоб вони (результати голосування) були не визнані, то це марні надії», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Також у штабі кандидата В.ЯНУКОВИЧА відбувся брифінг голови Київського відділення ПР Василя ГОРБАЛЯ, який повідомив, що станом на 12.00 участь у голосуванні взяли 12% киян.

За його словами, сьогодні вночі виборці, які мешкають на Лівому березі Києва, отримали «так звані листи від ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», в яких міститься неправдива інформація.

В.ГОРБАЛЬ також зазначив, що у Святошинському районі столиці на 76-й виборчій дільниці було зафіксовано випадок видачі виборцю декількох бюлетенів.

Крім того, за його словами, зараз перевіряється інформація про те, що у Шевченківському районі «раптово повернулися» з навчань курсанти військового училища. За словами В.ГОРБАЛЯ, йдеться про ймовірність подвійного голосування близько 700 курсантів.