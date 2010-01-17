Литвин повертається в Раду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН з наступного тижня вже головуватиме на пленарних засіданнях парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць Києва.

«Головуватиму незалежно від будь-яких обставин, бо я свідомий, що у нас розпочнуться засідання Верховної Ради», - сказав він.

В.ЛИТВИН також висловив переконання, що пленарні засідання розпочнуться зі з’ясування стосунків за підсумками першого туру виборів і з вимоги внести зміни до закону про вибори Президента.

«Але треба було спочатку думати головою, а не діяти тільки за принципом змови», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, було цілком очевидно, що рано чи пізно проблеми з виборчим законодавством постануть. «Бо виходить, як в тому одеському анекдоті, коли один кандидат скаржиться іншому такими словами: вони підло фальшували результати виборів у той час, як я чесно купував голоси», - сказав він.