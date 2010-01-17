У БЮТ заявляють, що Центрвиборчком порушив закон

Центральна виборча комісія досі не надіслала відповідні вказівки на місця щодо незаконності голосування вдома без пред’явлення медичної довідки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив представник кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО у судах Валерій ПИСАРЕНКО.

Він наголосив, що таким чином комісія порушила вимоги закону та рішення суду, що набрало законної сили.

За словами В.ПИСАРЕНКА, ЦВК “ставить під удар” тих членів дільничних виборчих комісій, які на власний ризик захочуть збільшити кількість голосуючих на дому без відповідних підтверджень.

В.ПИСАРЕНКО нагадав, що вчора було ухвалено остаточне рішення суду стосовно неможливості голосування на дому без надання підтверджуючих документів, а саме лікарняної довідки, що засвідчує нездатність виборця прибути на виборчу дільницю.

Він зазначив, що за голосування на дому без отримання відповідної лікарняної довідки передбачена відповідальність згідно з Кримінальним кодексом.

Як повідомлялось раніше, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляв, що за виявленими сфальшованими заявами про голосування вдома відповідно до чинного законодавства встановлена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

Як повідомляв УНІАН, на сайті БЮТ з’явилось повідомлення, що Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні о 3.30 ухвалив рішення про голосування на дому за умови наявності медичної довідки.

Заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що до комісії надійшло рішення Київського апеляційного адміністративного суду про те, що голосування вдома дозволяється лише за наявності медичної довідки про нездатність виборця самостійно прийти на дільницю. За її словами, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.