Противсіх за результати волевиявлення не переживає

Кандидат у президенти Василь ПРОТИВСІХ проголосував «за українську Швейцарію».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кандидата. В.ПРОТИВСІХ проголосував за місцем прописки в Івано-Франківську. На голосування він прийшов з родиною та онуками.

Кандидат у президенти повідомив журналістам, що має чудовий настрій і планує сьогоднішній день провести у родинному колі.

В.ПРОТИВСІХ сказав, що за результати волевиявлення не переживає, бо повністю покладається на «мудрість і відповідальність українських виборців, а також на Боже провидіння».

«Людина мислить, а Бог креслить, - зауважив В.ПРОТИВСІХ. – Воно буде так, як він вирішить. Я віддав свій голос не за те, що невідомо коли буде, а за українську Швейцарію. Нехай в Україні буде так, як в Швейцарії. Хай усі гроші везуть не з України, а везуть в українські банки».