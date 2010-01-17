Польські спостерігачі повідомляють про системні порушення

Члени польської делегації спостерігачів місії CIS EMO фіксують системні порушення і одержують інформацію про порушення від штабів і спостерігачів кандидатів в Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами спостерігача місії CIS EMO в Луганську Матеуша ПІСКОРСЬКОГО, окрім зафіксованих вже фактів фотографування бюлетенів до системних порушень виборчого процесу можна також віднести наявність значної кількості технічних кандидатів, через що один з кандидатів має кворум у більшості виборчих дільниць.

Наприклад, у 108-му окрузі Луганська на дільниці № 122 на засідання дільничної виборчої комісії навіть не запрошували заступника голови, який представляв лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА. Про подубну ситуацію також говорили і представники інших кандидатів.

Також зафіксовано факти організації транспорту для забезпечення доставки голосувальників до дільниць. Наприклад, в окрузі № 122 на дільниці № 2 зафіксовано і актовано подібний випадок.