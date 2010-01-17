Людина без документів претендує на включення до виборкому

У Вінниці сьогодні з’явилась людина, яка без будь-яких документів претендує на включення до складу виборчої комісії в окрузі №11.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова відділення Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав ТЕЛЕНЬ.

За його словами, виникла конфліктна ситуація з приводу заміни члена однієї з виборчих комісій. «З’явився член комісії від кандидата ПРОТИВСІХ. У комісію окружну пішов якийсь дзвінок, здається, з ЦВК, сказали, що приїде людина, вона приїхала - ніяких документів офіційних, хоча б постанову ЦВК із мокрою печаткою пред`явити він не зміг», - зауважив В.ТЕЛЕНЬ.

Тому, за його словами, комісія відмовилася визнавати його повноваження доти, доки він не надасть хоч якийсь зрозумілий документ, «або це буде по факсу з ЦВК, або він привезе документ із мокрою печаткою, що його дійсно включили до складу окружної комісії 11-го округу». «Поки він, скажімо так, у підвішеному стані», - додав В.ТЕЛЕНЬ.