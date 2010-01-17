Виборчу дільницю довелося через пожежу переносити

У селі Соколівка Косівського району Івано-Франківської області виборчу дільницю через пожежу довелося переносити в інше приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЧУК після голосування на виборчій дільниці №74 у селищі Ворохта Яремчанської міськради.

«У сусідньому приміщенні від нагріваючого пристрою загорілася штора і частково пошкоджено меблі й стіни. Але це не на виборчій дільниці, - наголосив голова облдержадміністрації. – Але у зв’язку з тим, що було задимлення, було прийнято рішення перенести дільницю поруч - у сільську раду».

Довідка УНІАН. Косівський район разом із Снятинським входять до виборчого округу №90 з центром у Снятині. Орієнтовна кількість виборців у цьому окрузі 124,4 тисячі осіб.