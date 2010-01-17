Янукович звернувся до Саакашвілі і Ющенка

Кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ просить Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ відкликати незареєстрованих спостерігачів від грузинської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на виборчій дільниці.

Зокрема, на запитання одного із журналістів відносно приїзду в Україну незареєстрованих спостерігачів В.ЯНУКОВИЧ через представників ЗМІ звернувся до Президента Грузії з проханням «не намагатися втручатися у внутрішні справи України».

«Недопустимо, щоб у нашій країні якась держава втручалися у наші внутрішні справи, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. - І я хочу звернутися до Президента М.СААКАШВІЛІ, щоб він відізвав так званих «спостерігачів». Вони тут не потрібні. Ми і без них розберемося”.

В.ЯНУКОВИЧ також звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із закликом виконати свій конституційний обов’язок і захистити права українських громадян, захистити Конституцію, «щоб наші виборці відчули, що в країні є порядок, хоча б у день виборів”.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила у реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

Після цього Вищий адміністративний суд України прийняв рішення, яким рекомендував Центральній виборчій комісії розглянути питання щодо реєстрації грузинських спостерігачів на виборах Президента України.

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ зауважив, що ВАСУ не може зобов’язати ЦВК зареєструвати грузинських спостерігачів.