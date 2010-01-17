БЮТ домігся усунення голови виборчкому в Маріуполі

За порушення під час підготовки до виборів усунуто від роботи голову виборчої комісії дільниці № 50 виборчого округу № 58 (м. Маріуполь) Любов МАХОВУ.

Про це повідомляє виборчий штаб кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО на Донбасі з посиланням на заступника начальника маріупольського міського виборчого штабу Василя ЧЕРКАССА.

За словами В.ЧЕРКАССА, 15 січня на організаційному засіданні Л.МАХОВА, яка представляла кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, не стала перераховувати бюлетені, що надійшли на ділянку (близько 800 штук), помістила їх в урну для голосування, опечатала її і розпустила членів комісії по домівках.

«Заступник голови комісії, яка представляє Ю.ТИМОШЕНКО, зазначила, що відмова від перерахунку бюлетенів, поміщення їх до сейфу і складання відповідного протоколу є порушеннями. Проте голова комісії не змінила свого рішення», - сказав В.ЧЕРКАСС.

Він повідомив, що за кілька годин до офісу комісії прибули довірені особи Ю.ТИМОШЕНКО і спостерігачі від кандидата. Викликана на їхню вимогу голова комісії заявила, що протокол засідання комісії нібито складений і знаходиться в сейфі, звідки вона не має права діставати його в неробочий час. Разом з тим, як повідомив В.ЧЕРКАСС, наступного дня з`ясувалося, що протоколу в сейфі немає, а голова комісії заявила, що документ вкрадено.

Начальник маріупольського міського виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що відповідне поводження зі скаргою на дії Л.МАХОВОї було направлене до територіальної виборчої комісії, яка ухвалила рішення усунути голову дільничної комісії від роботи.

Також направлено відповідні скарги до правоохоронних органів.

«Вважаємо, що є підстави для притягнення Л.МАХОВОЇ до кримінальної відповідальності. Зараз дільнична комісія, яку очолила інша людина, працює нормально», - повідомив В.ЧЕРКАСС.