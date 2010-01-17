Національний екзит-пол почався вчасно і проходить нормально.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі проекту «Національний екзит-пол`2010».

“Усі заплановані 240 дільниці запрацювали вчасно. Нам повідомили лише про кілька ускладнень, спричинених негодою. Скажімо, подекуди важко було добратися до сіл. Але загалом усі 500 задіяних інтерв`юерів дісталися своїх позицій”, - сказала заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Наталія ХАРЧЕНКО.

За її словами, лише в Луганський області працівники Національного екзит-полу`2010 були змушенні змінити дільницю. Причиною став активний спротив однієї громадянки, яка заважала працювати інтерв`юерам та закликала виборців не брати участі в опитуванні екзит-полу.

“Ще на одній дільниці незначною перешкодою в перебігу опитування стала некоректна поведінка помічника одного із кандидатів на пост Президента. Побоюючись політичної агітації зі сторони інтерв`юерів, він вимагав, аби робота екзит-полу проходила під його контролем. Втім конфлікт був урегульований і робота екзит-полу продовжилася”, - додала Н.ХАРЧЕНКО.

Наразі до КМІСУ вже надійшли дані щодо першого інтервалу голосування. Найбільша проблема - замала явка виборців, але загалом робота екзит-полу проходить позитивно.