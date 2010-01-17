Запорізький штаб Тігіпка стурбований ситуацією з бюлетенями

Запорізький виборчий штаб кандидата у президенти Сергія ТІГІПКА стурбований можливими махінаціями з бюлетенями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за словами представників штабу, у 82-му територіальному виборчому окрузі в Молочанську на 90 зареєстрованих виборців (Обласний психоневрологічний диспансер) видано 319 бюлетенів.

«Юристи центрального штабу С.ТІГІПКА тримають ситуацію із зайвими бюлетенями під контролем, як і інші зафіксовані правопорушення. На місці порушення вже складено акт невідповідності й акт порушення. Ми проконтролюємо, щоб ніхто не зміг скористатися зайвими бюлетенями», - заявила уповноважений представник С.ТІГІПКА у ЦВК, адвокат Олександра ПАВЛЕНКО.