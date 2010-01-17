У Запоріжжі міліція затримала людей, які намагались винести бюлетені

У Запоріжжі зафіксовано спроби винесення бюлетенів з виборчих дільниць, включення до списків неіснуючих виборців і видачі членами дільничних комісій виборцям свідомо недійсних бюлетенів

Подібний факт на дільниці №51 (78-й округ) зафіксували спостерігачі Комітету виборців України, повідомив УНІАН голова правління Запорізького відділення КВУ Роман П’ЯТИГОРЕЦЬ.

За його словами, "з виборчої дільниці №51 дівчина спробувала винести 9 бюлетенів, які їй відклала на кут столу член комісії. Дівчину затримали співробітники міліції і зараз вона перебуває в Шевченківському РВВС".

Аналогічні випадки зафіксовано також на виборчих дільницях №№ 11 і 54 представниками партії "Наша Україна". За словами довіреної особи кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА в Запорізькій області Валентини МАНЖУРИ, на цих дільницях співробітниками міліції затримано двох молодих людей, які намагалися винести незаповнені бюлетені з території виборчих дільниць.

Обласний штаб БЮТ склав акт про внесення на виборчій дільниці №49 до списку мешканців будинку таких, хто де-факто не проживають і не можуть проживати в ньому.

"При голосуванні мешканців будинку №24 по вул. Кузнецова - будинку, в якому всього 100 квартир, було встановлено, що до реєстру за даною адресою внесено жителів 131 квартири. В результаті встановлення даного факту було складено акт про списання 31 бюлетеня", - повідомили в прес-службі обласного штабу БЮТ.

За даними прес-служби Партії регіонів, на 75-й дільниці виборцям видавалися свідомо недійсні бюлетені.

"На цій дільниці зафіксована видача виборцям 25 бюлетенів без підписів членів виборчої комісії, тобто бюлетенів, які при підрахунку будуть визнані недійсними", - повідомила УНІАН керівник прес-служби обласної організації Партії регіонів Олена МАТВЕЄВА, зазначивши, що "подібна технологія використовується членами виборчих комісій від БЮТ і з бюлетенями, призначеними для голосування виборців вдома".