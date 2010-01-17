У КВУ підозрюють, що спостерігачі від БЮТ отримали спецзавдання

Спостерігачі від Блоку Юлії Тимошенко на виборчих дільницях у Харківській області поводяться провокаційно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

«Ми виявили тенденцію, що дуже провокаційно ведуть себе представники спостерігачів Юлії ТИМОШЕНКО. Це пов’язано з тим, що починають говорити про те, що скриня має не там стояти і починають складати скарги, тобто акти про порушення», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.

На його думку, спостерігачам від БЮТ поставлене відповідне завдання.

«Зі своїх джерел ми дізналися те, що спостерігачам від Блоку Юлії Тимошенко поставлене завдання не менше п’яти скарг кожному принести. Я думаю, що це якісь свої технологічні рішення. Головне, щоб це не вплинуло в цілому на хід голосування і на результат волевиявлення громадян у Харківській області», - резюмував М.КАМЧАТНИЙ.