ЦВК хоче, щоб ГПУ перевірила документи спостерігачів від Грузії

Центральна виборча комісія вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК. «За» проголосували 9 членів ЦВК, проти – 6.

Спочатку доповідач з цього питання Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ пропонував, щоб перевірку здійснила також Служба безпеки України, але цю пропозицію виключили зі проекту постанови.

Крім того, член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА пропонувала звернутися до Міністерства внутрішніх справ для перевірки законності документів, поданих на реєстрацію грузинськими спостерігачами.

Також Ж.УСЕНКО-ЧОРНА пропонувала, щоб у мотивувальній частині постанови, де йдеться про звернення кандидатів у президенти України Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Михайла БРОДСЬКОГО та Олександра МОРОЗА до ЦВК з проханням не реєструвати спостерігачів від Грузії у зв’язку з можливим порушенням українського законодавства, було додано слова «у зв’язку із незаконним зняттям інформації з каналів зв’язку».

Ці пропозиції Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ не були підтримані членами комісії.