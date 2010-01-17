У Тельманівському районі Донецької області на одній з виборчих дільниць від серцевого нападу померла жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник начальника Головного управління МВС України у Донецькій області Анатолій СМИРНОВ.

За його словами, «прийшла жінка у віці 68 років і під час заповнення бюлетеня померла від серцевого нападу».

А.СМИРНОВ відзначив, що на виборчій дільниці, як і належить, чергував лікар, але тут «медики не встигли надати жінці допомогу».