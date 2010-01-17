Результати екзит-полу ICTV

О 20.00 закрилися виборчі дільниці

Результати екзит-полу ICTV: Віктор ЯНУКОВИЧ - 35,06 Юлія ТИМОШЕНКО - 25,72 Сергій ТІГІПКО - 13,41 Арсеній ЯЦЕНЮК - 6,87 Віктор ЮЩЕНКО - 5,61 Петро СИМОНЕНКО - 3,17 Володимир ЛИТВИН - 2,32 Олег ТЯГНИБОК - 1,98 Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,30 Інна БОГОСЛОВСЬКА - 0,39 Олександр МОРОЗ - 0,38 Юрій КОСТЕНКО - 0,25 Людмила СУПРУН - 0,23 Василь ПРОТИВСІХ - 0,16 Олександр ПАБАТ - 0,14 Михайло БРОДСЬКИЙ - 0,07 Сергій РАТУШНЯК - 0,07 Олег РЯБОКОНЬ - 0,03 Викреслили всіх кандидатів - 2,85

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter