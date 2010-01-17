Результати екзит-полу ICTV
20:04, 17 січня 2010Політика
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О 20.00 закрилися виборчі дільниці
Результати екзит-полу ICTV:Віктор ЯНУКОВИЧ - 35,06
Юлія ТИМОШЕНКО - 25,72
Сергій ТІГІПКО - 13,41
Арсеній ЯЦЕНЮК - 6,87
Віктор ЮЩЕНКО - 5,61
Петро СИМОНЕНКО - 3,17
Володимир ЛИТВИН - 2,32
Олег ТЯГНИБОК - 1,98
Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,30
Інна БОГОСЛОВСЬКА - 0,39
Олександр МОРОЗ - 0,38
Юрій КОСТЕНКО - 0,25
Людмила СУПРУН - 0,23
Василь ПРОТИВСІХ - 0,16
Олександр ПАБАТ - 0,14
Михайло БРОДСЬКИЙ - 0,07
Сергій РАТУШНЯК - 0,07
Олег РЯБОКОНЬ - 0,03
Викреслили всіх кандидатів - 2,85
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