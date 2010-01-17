Результати екзит-полу ICTV

20:04, 17 січня 2010
Політика
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О 20.00 закрилися виборчі дільниці

Результати екзит-полу ICTV:

Віктор ЯНУКОВИЧ - 35,06

Юлія ТИМОШЕНКО - 25,72

Сергій ТІГІПКО - 13,41

Арсеній ЯЦЕНЮК - 6,87

Віктор ЮЩЕНКО - 5,61

Петро СИМОНЕНКО - 3,17

Володимир ЛИТВИН - 2,32

Олег ТЯГНИБОК - 1,98

Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,30

Інна БОГОСЛОВСЬКА - 0,39

Олександр МОРОЗ - 0,38

Юрій КОСТЕНКО - 0,25

Людмила СУПРУН - 0,23

Василь ПРОТИВСІХ - 0,16

Олександр ПАБАТ - 0,14

Михайло БРОДСЬКИЙ - 0,07

Сергій РАТУШНЯК - 0,07

Олег РЯБОКОНЬ - 0,03

Викреслили всіх кандидатів - 2,85

 

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