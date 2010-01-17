У штабі Ющенка результати екзит-полів не коментують
20:28, 17 січня 2010Політика
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Безсмертний чекає офіційних даних
У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА не хочуть коментувати результати екзит-полів.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що штаб коментуватиме лише офіційні результати виборів.
«Тоді ми визначимо свою позицію», - сказав він.
Разом зі тим, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, на даний момент можна констатувати, що вибори відбулись демократично і без суттєвих порушень.
Як повідомляв УНІАН, за даними декількох екзит-полів, за В.ЮЩЕНКО проголосували близько 6% виборців.
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