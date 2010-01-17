Герман святкує «останній день помаранчевої влади»

У Партії регіонів заявляють, що кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ отримав у першому турі виборів глави держави більше голосів, ніж усі представники чинної влади разом узяті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу у прес-центрі кандидата у Президенти В.ЯНУКОВИЧА заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Це насправді останній день помаранчевої влади, оскільки лідер опозиції набрав більше голосів, ніж представники чинної влади усі разом взяті», - наголосила Г.ГЕРМАН і привітала українських громадян із цією перемогою.

У свою чергу перший заступник голови Партії регіонів Микола АЗАРОВ зауважив, що «сьогодні вирішено питання стосовно 7 лютого».

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 31,5% голосів виборців. За даними екзит-полу “Інтера” - 36,6%, за даними екзит-полу ICTV -35,06%.