У посольстві Росії оцінили перебіг виборів

В посольстві Російської Федерації вважають перебіг президентської виборчої кампанії в Україні демократичною, спокійною і позитивною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив тимчасово повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, який наразі перебуває у всеукраїнському прес-центрі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Попередні враження добрі. Спокійна ситуація, демократичний процес», - сказав дипломат, спираючись на свої особисті враження, а також оцінки російських спостерігачів.

Як він додав, напевно є певні зауваження, але сам процес голосування і загалом проведення президентської виборчої кампанії в Україні є позитивними.

Разом з тим В.ЛОСКУТОВ не прокоментував наявні результати екзит-полів виборів, зауваживши, що це є некоректно стосовно роботи Центральної виборчої комісії.

Дипломат також критично висловився про наявні законодавчі суперечності в Україні щодо можливості включення громадян до виборчих списків у день голосування. За його словами, чинне російське виборче законодавство дозволяє громадянам бути включеними до списків у день виборів за умови пред’явлення документа, який засвідчує його місце проживання.

«Інтереси виборців необхідно ставити на перший план, як це є в Росії», - підкреслив дипломат.

В.ЛОСКУТОВ також не прокоментував ситуацію навколо відсутності в Україні посла Російської Федерації, зокрема з огляду на проведення в Україні виборів глави держави.

«Некоректно робити прогнози стосовно питання, яке входить у компетенцію Президента Російської Федерації Дмитра Анатолійовича МЕДВЕДЄВА», - зауважив В.ЛОСКУТОВ.