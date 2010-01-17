У БЮТ кажуть, що ПР вже вербує студентів на акції

Партія регіонів масово збирає по київських гуртожитках студентів для участі у завтрашніх акціях «регіоналів» біля Центральної виборчої комісії і на Майдані Незалежності.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, посилаючись на інформацію, отриману від самих студентів, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Він стверджує, що Партія регіонів обіцяє студентам заплатити за участь у мітингах по 250 грн.

«Студентів вербують у гуртожитках педінституту ім. Драгоманова, Національного автодорожнього університету та багатьох інших», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

У зв’язку з цим він висловив припущення, що «регіонали» готуються у понеділок, 18 січня, до масових провокацій.

Як повідомляв УНІАН, представників Партії регіонів встановили намети біля головних державних установ у Києві.

Зокрема, начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ нагадав, що на початку січня КМДА надала дозволи на проведення масових заходів (зустрічі з виборцями, народними депутатами, зокрема, від Партії регіонів) біля Верховної Ради, Кабінету міністрів, Секретаріату Президента, ЦВК.

Таким чином, біля цих установ знаходиться близько 126 наметів. «Порушень на зафіксовано, але наряди наближені, щоб забезпечити охорону правопорядку», - сказав В.МАЄВСЬКИЙ.

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