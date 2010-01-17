Явка у Києві - 64,61% (дані з десяти тервиборчкомів)

За даними, що надійшли з 10 територіальних виборчих округів, явка виборців склала 65,57%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

Зокрема, у Києві явка склала 64,61%, у Закарпатській області – 53%, Івано-Франківській – 65%, Львівській – 74%, Житомирській - 65%, Черкаській – 61%, Дніпропетровській – 67% та у Автономній Республіці Крим – 64%.