Явка у Києві - 64,61% (дані з десяти тервиборчкомів)
21:27, 17 січня 2010Політика
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У Львівській області - 74%
За даними, що надійшли з 10 територіальних виборчих округів, явка виборців склала 65,57%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
Зокрема, у Києві явка склала 64,61%, у Закарпатській області – 53%, Івано-Франківській – 65%, Львівській – 74%, Житомирській - 65%, Черкаській – 61%, Дніпропетровській – 67% та у Автономній Республіці Крим – 64%.
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