У БЮТ просять не плутати принциповість і провокаційність

Спостерігачі від Блоку Юлії Тимошенко поводилися на виборчих дільницях у Харківській області принципово, а не провокаційно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив народний депутат від БЮТ Олексій ЛОГВИНЕНКО.

Він спростував звинувачення голови Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайла КАМЧАТНОГО на адресу спостерігачів від БЮТ.

«Мені здається, що принциповість у проведенні саме такого процесу, який має бути суворо регламентованим, я би не став це відносити до надмірних вимог. Якщо дійсно було якесь порушення - з цим розберемося. Насправді нам вкрай важливо, щоб процес пройшов максимально в законодавчому полі», - наголосив О.ЛОГВИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ звинуватив спостерігачів від БЮТ у провокативній поведінці на дільницях і в тому, що вони мають завдання принести у штаби «не менше п’яти скарг» стосовно порушень під час голосування.