Експерт натякає, що Януковичу ще рано пити шампанське

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО заявляє, що оскільки розрив між результатами голосування на президентських виборах перших двох кандидатів є не більший за 10% голосів виборців, “головна драма розгорнеться у другому турі”.

Таку думку політолог висловив на телеканалі “Інтер”, коментуючи результати усіх екзит-полів, проведених сьогодні, у день голосування.

За словами К.БОНДАРЕНКА, “поки що не факт, що нинішній фаворит кампанії може стати фаворитом другого туру”, і розслаблятися комусь навряд чи варто, а ситуація, що склалася, не дає підстав для того, щоб хтось вже сьогодні пив шампанське.

Другий важливий момент, вважає експерт, – це явка, яка є нижчою за прогнозовану, особливо на Сході України. Тому, за його словами, потрібно винести уроки тим, хто організовував кампанію в цьому регіоні.

Третій “доволі цікавий” момент, на якому наголосив політолог, це – “феномен Сергія ТІГІПКА”, який демонструє, що значна частина виборців втомилася від звичних облич і брендів, і перебуває у пошуку “третьої сили”. І ця третя сила сьогодні продемонструвала 13,5% практично у всіх екзит-полах, - підкреслив експерт.