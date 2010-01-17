У Мороза зрозуміли, що «хлопці» на дільницях приймали «обігрів» вимушено

Відсутність опалення на деяких виборчих дільницях є частиною технології із фальсифікації виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив під час прес-конференції представник кандидата в президенти Олександра МОРОЗА на Тернопільщині Олександр БОГАЧУК. За його даними, у численних випадках дільниці розташовані в клубах, без опалення. «Майже з кожного району мені поступили сигнали, що приміщення не пристосовані, холодні і в них неможливо працювати. Зрозуміло, що це зроблено для того, щоб там хлопці приймали «обігрів», а потім вже ними можна було маніпулювати», – вважає О.БОГАЧУК.

Він додав, що найбільших фальсифікацій очікує вже при підрахунку голосів. «Вночі до того чи іншого замореного члена дільниці підійдуть, запропонують десь перепочити, а тим часом ділитимуть чиїсь бюлетені на свою користь», – пояснив О.БОГАЧУК.