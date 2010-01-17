Гриценко не підтримає ні Тимошенко, ні Януковича

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО сподівається на визнання результатів президентських виборів “без катаклізмів”.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна”.

Зокрема, за його словами, говорячи чи то про Віктора ЯНУКОВИЧА, чи то про Юлію ТИМОШЕНКО - “там немає відповідальності, немає моралі, але хтось із них, очевидно, переможе”. “Я хотів би, щоб вистачило здорового глузду без катаклізмів визнати цю перемогу і дати шанс”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому, він підкреслив, що неодноразово від цих кандидатів усі чули про готовність сприймати конструктивні речі з програм інших кандидатів. В цьому контексті він нагадав на положеннях власної програми, які “хотілось, щоб президент ЯНУКОВИЧ або ТИМОШЕНКО не забули”. Зокрема, за словами А.ГРИЦЕНКА, йдеться про такі конструктивні речі, як повернення до 10-річної школи, про сильну президентську вертикаль, коли президент сам очолює уряд, про скасування ПДВ як корумпованого податку і заміну його на податок з обороту.

“Важливо, щоб ті речі, які закладалися, і які потім розпорошилися на різні відсотки людей, якщо президент хоче зробити щось корисне, бажано було б врахувати всі ці конкретні речі”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Водночас, він ще раз підтвердив свою позицію про те, що не збирається працювати у команді ані В.ЯНУКОВИЧА, ані Ю.ТИМОШЕНКО: “Я не піду в уряд жодного з них, я не підтримую жодного з них”. За словами А.ГРИЦЕНКА, це принципова позиція, бо між цими двома кандидатами, їхніми командами та принципами, немає великої різниці.