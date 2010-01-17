Гриценко не підтримає ні Тимошенко, ні Януковича
“Там немає відповідальності, немає моралі..."
Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО сподівається на визнання результатів президентських виборів “без катаклізмів”.
Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна”.
Зокрема, за його словами, говорячи чи то про Віктора ЯНУКОВИЧА, чи то про Юлію ТИМОШЕНКО - “там немає відповідальності, немає моралі, але хтось із них, очевидно, переможе”. “Я хотів би, щоб вистачило здорового глузду без катаклізмів визнати цю перемогу і дати шанс”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.
При цьому, він підкреслив, що неодноразово від цих кандидатів усі чули про готовність сприймати конструктивні речі з програм інших кандидатів. В цьому контексті він нагадав на положеннях власної програми, які “хотілось, щоб президент ЯНУКОВИЧ або ТИМОШЕНКО не забули”. Зокрема, за словами А.ГРИЦЕНКА, йдеться про такі конструктивні речі, як повернення до 10-річної школи, про сильну президентську вертикаль, коли президент сам очолює уряд, про скасування ПДВ як корумпованого податку і заміну його на податок з обороту.
“Важливо, щоб ті речі, які закладалися, і які потім розпорошилися на різні відсотки людей, якщо президент хоче зробити щось корисне, бажано було б врахувати всі ці конкретні речі”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.
Водночас, він ще раз підтвердив свою позицію про те, що не збирається працювати у команді ані В.ЯНУКОВИЧА, ані Ю.ТИМОШЕНКО: “Я не піду в уряд жодного з них, я не підтримую жодного з них”. За словами А.ГРИЦЕНКА, це принципова позиція, бо між цими двома кандидатами, їхніми командами та принципами, немає великої різниці.