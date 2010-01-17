Тимошенко всім пробачає

Кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що інші кандидати не будуть висувати їй умови щодо якихось посад в обмін на підтримку її кандидатури в другому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в подібних переговорах ключовою є готовність до втілення в життя всіх програм, які були представлені демократичними кандидатами в президенти.

Вона наголосила, що переговори мусять іти не навколо того, як в черговий раз поділити посади, а навколо того, хто, як і з якою віддачею будуватиме Україну.

«Я готова бути партнером побудови саме такої країни, і я готова всім кандидатам від демократичних сил спокійно пробачити всі різкі висловлювання, всі протистояння, всю іноді важку конкуренцію», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що більшість кандидатів на пост Президента «хочуть служити Україні, а не ділити посади».