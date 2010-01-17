Яценюк зрозумів, що у країні ще є демократія

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що четверте місце за результатами екзит-полу в нинішніх умовах кампанії є оптимальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що «результат міг бути кращий чи інший, але в тих умовах політичної боротьби без каналу «Інтер», без можливості доступу до ЗМІ, з неймовірною кампанією «чорного піару» проти мене, те, що я зайняв четверте місце – це означає, що в Україні ще є демократія, що в країни є шанс». Він наголосив, що цей шанс «я обов’язково зреалізую».

Він подякував своїм прихильникам за підтримку.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «в 2015 році переможе таки ЯЦЕНЮК, а до 2015 року будемо воювати з тими, хто переможе».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «сподівання були дещо інші, але такі реалії і їх треба прийняти». «Зараз нема що дивитися назад, тепер треба дивитися вперед», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК підтвердив, що оскаржуватиме в суді результати на тих дільницях, де були порушення під час виборчої кампанії. В той же час він визнає, що «це не вплине на загальний результат виборчого процесу».