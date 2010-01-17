Інтер уточнив результати свого екзит-полу

Згідно з уточненими результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер”, на виборах Президента України 17 січня за кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 36,6% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 25,8%, за Сергія ТІГІПКА -13,5%.

Такі дані оприлюднено в спецвипуску програми «Подробиці», що вийшов о 20.00.

Крім того, згідно з отриманими результатами, Арсеній ЯЦЕНЮК набирає 6,6% голосів виборців; Віктор ЮЩЕНКО – 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з попередніми результатами екзит-полу “Інтера”, інші кандидати набрали: Петро СИМОНЕНКО – 3%; Володимир ЛИТВИН – 2%; Олег ТЯГНИБОК – 1,6%; Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,3%; Олександр МОРОЗ та Інна БОГОСЛОВСЬКА - по 0,3%; Людмила СУПРУН – 0,1%; Олександр ПАБАТ - 0,2%; Василь ПРОТИВСІХ та Сергій РАТУШНЯК – по 0,1%. Жодного голосу немає у Олега РЯБОКОНЯ та Михайла БРОДСЬКОГО, інформували “Подробиці”.

Не підтримали жодного кандидата 2,8% виборців України.

Екзит-пол на замовлення “Інтера” було проведено дослідницькими компаніями SOCIS, «Юкрейніан соціолоджи сервіс» і «ФОМ-Україна». Опитування здійснювалось методом інтерв`ю і охопило 15 тис. виборців на 420 виборчих дільницях по всій Україні. Похибка становить 0,7%.

Виборцям ставилось питання: «Як ви проголосували?».