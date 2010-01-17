Явка на президентських виборах склала 66,88% (дані по областях)

За даними зі 109 територіальних виборчих округів, явка виборців склала 66,88%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

Зокрема, найактивніше голосували у Тернопільській області – там явка виборців становить 75%, на другому місці Львівська – 72%.

Крім того, у Луганській області проголосували 68% виборців, у Донецькій – 70%, Харківській – 65%, Дніпропетровській – 66%, Запорізькій - 67%, Херсонській – 59%, Миколаївській – 63%, Одеській – 62%, Кіровоградській – 62%, Черкаській – 61%, Київській – 63%, Чернігівській – 65%, Сумській – 63%, Вінницькій – 69%, Житомирській – 65%, Чернівецькій – 57%, Хмельницькій – 69%, Рівненській – 71%, Івано-Франківській – 69%, Закарпатській – 57%.

Крім того, у Києві проголосувало 67,23%, у Автономній Республіці Крим – 62% та у м. Севастополь – 66,89%.