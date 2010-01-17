Янукович думає, що хтось помилився

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ абсолютно спокійно ставиться до наявних розбіжностей в результатах екзит-полів на виборах глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у своєму прес-центрі в Києві.

«Я не хочу нікого звинувачувати, що є розбіжності. Давайте дочекаємося, перш за все, підрахунку голосів. Ми всі отримаємо відповідь», - зазначив політик. Він припустив, що, можливо, хтось помилився, можливо, були різні технології підрахунку голосів.

«Я ставлюся до цього абсолютно спокійно. Результат, який ми отримали, відповідає настроям людей», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і подякував українцям за висловлену йому підтримку на виборах Президента.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, В.ЯНУКОВИЧ отримав на виборах Президента України 31,5% голосів виборців.

За результатами екзит-полу, організованого телеканалом ICTV, у В.ЯНУКОВИЧА – 34,50%, за результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер”, за В.ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 36,6% виборців.