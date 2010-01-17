Опрацьовано 2,11% бюлетенів: Янукович перегнав Тимошенко
23:52, 17 січня 2010Політика
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Не підтримали жодного кандидата – 2,09%
За результатами опрацювання 2,11% виборчих бюлетенів, у першому турі виборів президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до ЦВК з виборчих дільниць.
За результатами опрацювання 2,1% бюлетенів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,5% голосів виборців.
На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 26,18%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 10,55%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,19%, на п’ятому Віктор ЮЩЕНКО – 4,22%.
Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,97%), Володимир ЛИТВИН (2,6%), Олег ТЯГНИБОК (1,14%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,03%), Олександр МОРОЗ (0,61%). Не підтримали жодного кандидата – 2,09% виборців.
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