Опрацьовано 2,11% бюлетенів: Янукович перегнав Тимошенко

За результатами опрацювання 2,11% виборчих бюлетенів, у першому турі виборів президента лідирує Віктор ЯНУКОВИЧ

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до ЦВК з виборчих дільниць.

За результатами опрацювання 2,1% бюлетенів, В.ЯНУКОВИЧ набрав 38,5% голосів виборців.

На другому місці Юлія ТИМОШЕНКО – 26,18%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 10,55%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,19%, на п’ятому Віктор ЮЩЕНКО – 4,22%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,97%), Володимир ЛИТВИН (2,6%), Олег ТЯГНИБОК (1,14%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,03%), Олександр МОРОЗ (0,61%). Не підтримали жодного кандидата – 2,09% виборців.