У БЮТ «записали» в актив Тимошенко електорат одразу трьох кандидатів

Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ переконаний, що голоси виборців кандидата на пост Президента Сергія ТІГІПКА у другому турі виборів перейдуть до Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА у пропорції два до одного.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

С.СОБОЛЄВ запевняє, що С.ТІГІПКО та Ю.ТИМОШЕНКО будуть працювати в одній команді, але, за його прогнозом, С.ТІГІПКО не піде в прем’єри. «У ТІГІПКА є велика мета, він хоче у якійсь термін… стати Президентом», - зазначив народний депутат.

Стосовно підготовки до другого туру виборів, то С.СОБОЛЄВ вважає, що не бруд буде ключовим, а «…шлях, який пропонує безпосередньо кандидат, шлях майбутнього розвитку, для того, щоб ті, хто голосував за ТІГІПКА, за Арсенія, за ЮЩЕНКА і за всіх інших, зрозуміли - це ТИМОШЕНКО їх кандидат…».

Що стосується можливої співпраці між Віктором ЮЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО, то С.СОБОЛЄВ висловив переконання, що для Ю.ТИМОШЕНКО «не є питання помсти комусь, так само навіть як і опонентам у Партії регіонів чи особисто ЯНУКОВИЧУ. ... Це є питання того, щоб не допустити речей, які можуть в кінцевому варіанті поставити хрест взагалі на Україні».