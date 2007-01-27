Черномирдін не радить Україні тягатися з Росією

Надзвичайний і повноважний посол РФ Віктор Черномирдін у інтерв`ю УНІАН сказав, що Росія вже пройшла той шлях, яким зараз іде Україна: “ми планомірно, серйозно, спокійно будуємо демократичну Росію. Ми всі проблеми, які сьогодні переживає Україна, вже пережили, ми їх вже проходили. Ну, майже, майже те саме. Але тільки ви чомусь ніяк не спроможетеся подивитися через дорогу, до чого ми прийшли в результаті”.

Будь-які порівняння лідерських якостей президентів, демократичності суспільного ладу та таке інше, на думку посла, коректними бути не можуть. Хоча б через те, що надмірна змагальність шкодить як україно-російським взаєминам, так і кожній з країн окремо.

“Щодо наших керівників, то мені оцінку, напевно, давати не зовсім правильно. Я дуже поважаю Віктора Андрійовича. Можу сказати, що не можна думати, що Ющенко не бачить, не розуміє або недооцінює питання і ризики розвитку сучасного суспільства.

Це тема для круглого або квадратного столу, щоб поговорити про те, що їх об`єднує, що роз`єднує. Це дуже довга розмова. Те, що вони обидва люблять свій народ, свою державу, що вони патріоти – ну, було б дивно, якби це було не так.

Я думаю, що я нікого не ображу тут в Україні, якщо скажу: дуже шкода, що наші відносини ми іноді переводимо в якусь змагальність. Хто швидший, хто кращий, хто більший. У доброму сенсі, може, це й треба в змаганнях. А коли йдеться про держави, то в чому ми змагаємося? У нас завдання інші стоять, у нас умови інші, у нас взагалі все інше. І не треба під нас підлаштовуватися, і не треба з нами змагатися. У нас своїх проблем море. Величезна, самобутня, непроста держава, і з нами змагатися – це не зовсім правильно”.

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