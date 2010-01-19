Гриценко: із зміною влади в Україні завершиться криза

На думку голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА, із зміною влади в Україні завершаться політична і економічна кризи.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, про це він заявив, коментуючи підсумки першого туру президентських виборів у Криму.

Як відзначив А.ГРИЦЕНКО, результати першого туру голосування, що відбулися 17 січня 2010 року, були цілком прогнозованими і очікуваними. За попередніми даними, відзначив глава кримського парламенту, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ набрав в автономії майже 64% голосів, за нього проголосували близько 600 тис. кримських виборців.

"Сьогодні абсолютно очевидно, що жителі Кримського півострова не змінили свого вибору, зробленого в 2004, 2006 і 2007 роках. Крим був і залишається базовим для Партії регіонів. І про це красномовно говорять цифри", - заявив кримський спікер.

При цьому А.ГРИЦЕНКО підкреслив: "Враховуючи, що другий тур президентських виборів стане основним, я думаю, що боротьба за президентське крісло, певна річ, посилиться. Тому кримчанам украй необхідно буде мобілізуватися, консолідуватися і отримати переконливу перемогу. У нас є додаткові резерви, а головне - бажання жити по-іншому. Як тільки в Україні зміниться влада - все одразу встане на свої місця, і криза, як політичну, так і економічна, обов`язково закінчиться".