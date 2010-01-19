На Дніпропетровщині підтримали Януковича і Тігіпка

Лідером президентських виборів у Дніпропетровській області, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували 41,68% виборців (746 тисяч осіб) за підсумками опрацювання майже 98% бюлетенів з 17 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримали понад 22,5% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (майже 15%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (6,5%).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (4,66), Володимир ЛИТВИН (1,42) і Віктор ЮЩЕНКО (1,23).

В.ЯНУКОВИЧ став першим в усіх округах, крім двох (Жовтневий і Бабушкинський район у Дніпропетровську), де лідирує С.ТІГІПКО. С.ТІГІПКО другий в 11 округах і третій у тих чотирьох, де другий результат за Ю.ТИМОШЕНКО. Решта всієї «бронзи» також за Ю.ТИМОШЕНКО (13 округів).

А.ЯЦЕНЮК - четвертий скрізь, крім смт Васильківка. П.СИМОНЕНКО - скрізь п`ятий, крім смт Васильківка. В.ЛИТВИН - шостий скрізь, крім шістьох округів у м. Дніпропетровську, де цю позицію зайняв А.ГРИЦЕНКО. ЮЩЕНКО - сьомий (окрім двох 8-х і одного 9-го місця).