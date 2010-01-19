У Запоріжжі обрали Януковича і Тігіпка

Лідером президентських виборів у Полтавській області, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували майже 51% виборців (513 тисяч осіб) за підсумками обробки майже 98% бюлетенів з 9 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримали 18% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (12,25%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (5,1).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (5%), Володимир ЛИТВИН (1,24) і Віктор ЮЩЕНКО (1,07).

В.ЯНУКОВИЧ – перший в усіх округах. Всі, окрім однієї, другі позиції - за С.ТІГІПКОМ. Усі треті позиції, окрім однієї, - за Ю.ТИМОШЕНКО. А.ЯЦЕНЮК на четвертому місці в чотирьох округах м. Запоріжжя. П.СИМОНЕНКО на четвертому місці у всіх округах, окрім чотирьох в м. Запоріжжя.

П`ять шостих позицій у В.ЛИТВИНА, три – у В.ЮЩЕНКА, одне – у ГРИЦЕНКА.