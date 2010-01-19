На Івано-Франківщині підтримали Тимошенко і Ющенка

Лідером президентських виборів на Івано-Франківщині, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 39% виборців (295 тисяч осіб) за підсумками опрацювання більш як 99% бюлетенів з 7 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЮЩЕНКО, якого підтримали 25,13% виборців; на третьому – Арсеній ЯЦЕНЮК (13,82%), на четвертому – Віктор ЯНУКОВИЧ (5,1).

Далі йдуть Олег ТЯГНИБОК (5%), Сергій ТІГІПКО (4,4) і Володимир ЛИТВИН (1,06%)

Ю.ТИМОШЕНКО – перша в усіх округах. В.ЮЩЕНКО - другий в усіх округах, крім одного (Коломия), А.ЯЦЕНЮК – третій у всіх округах, окрім одного (Коломия). Всі четверті позиції - за В.ЯНУКОВИЧЕМ, крім двох (м. Івано-Франківськ і Долина). У О.ТЯГНИБОКА – всі п`яті позиції, крім Долини (тут він 4-й). У С.ТІГІПКА – всі шості, крім м. Івано-Франківськ, де він четвертий. У В.ЛИТВИНА – всі сьомі, окрім м. Івано-Франківськ, де він дев`ятий.