На Луганщині підтримали Януковича і Тігіпка

Лідером президентських виборів на Луганщині, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували 71% виборців (934 тисяч осіб) за підсумками обробки 100% бюлетенів з 12 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримали 9,5% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (6,5%), на четвертому – Петро СИМОНЕНКО (5%).

Далі йдуть Арсеній ЯЦЕНЮК (2,4%), Віктор ЮЩЕНКО (0,7) і Володимир ЛИТВИН (0,6%)

В.ЯНУКОВИЧ – перший в усіх округах. С.ТІГІПКО - другий в усіх округах, крім двох, де він третій (Красний Луч) і четвертий (Сватове), Ю.ТИМОШЕНКО – третя в усіх округах, крім Красного Луча і Сватова (друга) та Лісичанська, Антрацита, Стаханова (четверта). П.Симоненко – третій у п`ятьох округах і четвертий у сімох. У А.ЯЦЕНЮКА – всі п`яті позиції. У В.ЮЩЕНКА – всі шості, окрім трьох “сімок”. У В.ЛИТВИНА – всі сьомі, окрім трьох “шісток” (обмін з В.ЮЩЕНКОМ) і Жовтневого р-ну Луганська, де він восьмий.