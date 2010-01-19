На Черкащині підтримали Тимошенко і Януковича

Лідером президентських виборів на Черкащині, за інформацією ЦВК, є Юлія ТИМОШЕНКО, за яку проголосували 41% виборців (майже 250 тисяч осіб) за підсумками опрацювання 94% бюлетенів з 7 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Віктор ЯНУКОВИЧ, якого підтримали 17,4% виборців; на третьому – Сергій ТІГІПКО (13%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (6,7%).

Далі йдуть Володимир ЛИТВИН (3,7%), Віктор ЮЩЕНКО (3,5) і Петро СИМОНЕНКО (3,4)

Ю.ТИМОШЕНКО – перша в усіх округах. В.ЯНУКОВИЧ - другий в усіх округах, крім двох у м. Черкаси, С.ТІГІПКО – другий у двох округах м.Черкаси і третій в решті. У А.ЯЦЕНЮКА – всі четверті позиції. П`ятий в округах облцентру – А.ГРИЦЕНКО, решта п’ятих-сьомих рядків поділилася між В.ЛИТВИНИМ, В.ЮЩЕНКОМ і П.СИМОНЕНКОМ.