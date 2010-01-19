На Донеччині підтримали Януковича й Тігіпка

Лідером президентських виборів у Донецькій області, за інформацією ЦВК, є Віктор ЯНУКОВИЧ, за якого проголосували 76% виборців (1 мільйон 855 тисяч осіб) за підсумками опрацювання 100% бюлетенів з 22 виборчих округів регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, на другому місці Сергій ТІГІПКО, якого підтримали 7,25% виборців; на третьому – Юлія ТИМОШЕНКО (4,35%), на четвертому – Петро СИМОНЕНКО (4,05%).

Далі йдуть Арсеній ЯЦЕНЮК (2,76), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,87%), Віктор ЮЩЕНКО (0,67).

В.ЯНУКОВИЧ – перший у всіх округах. С.ТІГІПКО - другий у всіх округах, крім одного, Ю.ТИМОШЕНКО – третя у всіх округах, крім п`ятьох. П.СИМОНЕНКО – четвертий у всіх, крім тих же п`яти. У А.ЯЦЕНЮКА – всі п`яті позиції. І.БОГОСЛОВСЬКА – шоста в половині округів, у В.ЮЩЕНКА п`ять шостих позицій.